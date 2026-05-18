JAKARTA - Petugas mengedukasi sistem pengolahan air limbah kepada siswa di Living Lab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Waduk Melati, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Melalui fasilitas edukasi tersebut, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengenalkan proses pengolahan air limbah rumah tangga kepada pelajar dan masyarakat, mulai dari tahap penyaringan hingga pengolahan akhir yang ramah lingkungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung pengelolaan sanitasi berkelanjutan di Jakarta.