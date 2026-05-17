Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Pemandangan Gunung Gede - Pangrango terlihat dari kawasan Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Pemandangan Gunung Gede - Pangrango terlihat dari kawasan Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Pemandangan Gunung Gede - Pangrango terlihat dari kawasan Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026).
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Pemandangan Gunung Gede - Pangrango terlihat dari kawasan Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Panorama Gunung Gede - Pangrango Tarik Wisatawan ke Puncak

Minggu 17 Mei 2026 22:58 WIB
A
A
A
Pemandangan Gunung Gede - Pangrango terlihat dari kawasan Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026).
 
Kawasan Puncak tetap menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan libur panjang. Udara sejuk, hamparan kebun teh, serta panorama pegunungan yang indah membuat wilayah ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah titik wisata dan jalur utama menuju kawasan Puncak dipadati kendaraan sejak pagi hari.
Wisatawan memanfaatkan libur panjang untuk menikmati suasana alam di kawasan Puncak Pass dan sejumlah objek wisata alam lainnya. Selain menikmati pemandangan hijau dan udara segar, pengunjung juga berburu kuliner khas, berfoto di area perbukitan, hingga menginap di vila dan penginapan dengan latar pegunungan. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung aktivitas wisata sepanjang akhir pekan.
 
Pelaku usaha wisata dan warga setempat menyebut peningkatan jumlah pengunjung saat libur panjang memberikan dampak positif bagi perekonomian kawasan. Meski demikian, wisatawan diimbau tetap menjaga kebersihan lingkungan serta mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kesejukan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango jadi Wisata Pilihan saat Libur Lebaran
Wisata Alam Baru di Bawah Kaki Gunung Gede Pangrango