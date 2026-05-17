Pemandangan Gunung Gede - Pangrango terlihat dari kawasan Puncak Pass, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2026).

Kawasan Puncak tetap menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan libur panjang. Udara sejuk, hamparan kebun teh, serta panorama pegunungan yang indah membuat wilayah ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah titik wisata dan jalur utama menuju kawasan Puncak dipadati kendaraan sejak pagi hari.

Wisatawan memanfaatkan libur panjang untuk menikmati suasana alam di kawasan Puncak Pass dan sejumlah objek wisata alam lainnya. Selain menikmati pemandangan hijau dan udara segar, pengunjung juga berburu kuliner khas, berfoto di area perbukitan, hingga menginap di vila dan penginapan dengan latar pegunungan. Kondisi cuaca yang relatif cerah turut mendukung aktivitas wisata sepanjang akhir pekan.

Pelaku usaha wisata dan warga setempat menyebut peningkatan jumlah pengunjung saat libur panjang memberikan dampak positif bagi perekonomian kawasan. Meski demikian, wisatawan diimbau tetap menjaga kebersihan lingkungan serta mematuhi rekayasa lalu lintas yang diterapkan petugas untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak.