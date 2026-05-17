JAKARTA - Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana pemberian subsidi itu semakin matang usai dirinya menggelar pertemuan dengan Menteri Perindustrian pada Selasa (5/5/2026). Dia mengaku sangat tertarik dengan proposal stimulus di sektor otomotif tersebut.

"Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar BBM," ujar Purbaya. Lebih lanjut, bendahara negara menjelaskan bahwa skema kuota subsidi ini akan dirilis secara bertahap.

Pada tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan kuota untuk 100.000 unit kendaraan. Kendati demikian, Purbaya mengaku bahwa tidak akan ada pembatasan anggaran secara kaku dan membuka peluang untuk terus menambah kuota apabila serapan di pasar berjalan cepat.