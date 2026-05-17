Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Pemerintah Siapkan Subsidi Motor Listrik Mulai Juni 2026

Minggu 17 Mei 2026 22:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pekerja membersihkan motor listrik yang dijual di Jakarta, Sabtu  (16/5/2026). Pemerintah bersiap mengguyur insentif subsidi untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada awal Juni 2026 mendatang.  

 
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana pemberian subsidi itu semakin matang usai dirinya menggelar pertemuan dengan Menteri Perindustrian pada Selasa (5/5/2026). Dia mengaku sangat tertarik dengan proposal stimulus di sektor otomotif tersebut. 
 
"Saya tertarik dengan proposal mereka untuk memberi subsidi ke kendaraan listrik. Selain mendorong konsumsi, yang kedua kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar BBM," ujar Purbaya. Lebih lanjut, bendahara negara menjelaskan bahwa skema kuota subsidi ini akan dirilis secara bertahap. 
 
Pada tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan kuota untuk 100.000 unit kendaraan. Kendati demikian, Purbaya mengaku bahwa tidak akan ada pembatasan anggaran secara kaku dan membuka peluang untuk terus menambah kuota apabila serapan di pasar berjalan cepat.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Pemerintah Siapkan Subsidi Motor Listrik Mulai Juni 2026
Momen Danrem 074/Warastratama Naik Motor Listrik Blusukan Cek Lokasi TMMD Kodim Sragen
Tak Hanya Motor Listrik, Polytron Berencana Menggarap Mobil Listrik
Mulai Diminati, Penjualan Motor Listrik Naik 1,1 Juta Unit
Skema Pemberian Subsidi Pembelian Sepeda Motor Listrik
Pemerintah Resmi Memberikan Subsidi untuk Motor Listrik
Menko Luhut Umumkan Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Mulai 20 Maret
Modifikasi Motor Bensin ke Motor Listrik