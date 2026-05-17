Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan pers hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).
Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 setelah sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Minggu 17 Mei 2026 23:02 WIB
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan keterangan pers hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (17/5/2026).

 
Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 setelah sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. 
 
Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal serta mengacu pada kriteria visibilitas hilal MABIMS yang telah disepakati negara-negara Asia Tenggara.
