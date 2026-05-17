Anggota Satgas TMMD Kodim 0725/Sragen, Praka Dian dan Pratu Tanjung mengajak anak-anak bermain permainan tradisional bersama dalam suasana penuh keakraban di lokasi TMMD, Sabtu (16/5/2026).
Potret Prajurit TNI Ajak Anak-Anak Bermain Permainan Tradisional
Minggu 17 Mei 2026 22:55 WIB
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi kebiasaan anak bermain handphone secara berlebihan saat berada di rumah. Dengan penuh semangat dan canda tawa, anak-anak diajak memainkan berbagai permainan tradisional seperti Sudamanda(engklek).
Kehadiran anggota Satgas TMMD membuat anak-anak semakin antusias dan merasa senang bisa bermain bersama. Selain menjaga kelestarian budaya permainan tradisional, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kebersamaan, kekompakan, serta melatih anak-anak agar lebih aktif bergerak dan bersosialisasi dengan teman sebayanya.
Anggota Satgas TMMD berharap melalui kegiatan sederhana tersebut, anak-anak dapat memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif serta tidak terlalu bergantung pada penggunaan handphone.
