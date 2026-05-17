JAKARTA - Sejumlah penonton menyaksikan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang digelar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Ciputat di pelataran Asrama IMM Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (16/5/2026).

Pantauan di lokasi sekitar pukul 19.46 WIB, perlengkapan nobar seperti proyektor, layar, dan pengeras suara telah terpasang. Di sisi layar, tampak spanduk putih bertuliskan “Kepala Babi” dengan pilok hitam.

Penayangan film ini menjadi sorotan setelah sebelumnya sejumlah kegiatan nobar di beberapa daerah sempat mengalami pelarangan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang pemutaran maupun kegiatan nobar film dokumenter tersebut.