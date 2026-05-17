JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menerima kunjungan pengurus Pewarta Foto Indonesia (PFI) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, beberapa hari lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Nezar Patria menegaskan bahwa pewarta foto merupakan pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan beretika.

Diskusi juga membahas penguatan ekosistem jurnalisme visual di tengah disrupsi teknologi, perlindungan hak cipta karya foto di ruang digital, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam fotografi jurnalistik.

Kolaborasi antara Kemenkomdigi dan PFI diharapkan dapat memperkuat peran pers dalam menjaga demokrasi.

