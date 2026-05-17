JAKARTA - Indonesian Gastronomy Community (IGC) merayakan hari jadinya yang ke-6 di Jakarta, Sabtu (16/5), dengan mengangkat tema Simfoni Rasa Indonesia Timur. Tema ini dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan gastronomi Indonesia Timur yang kaya akan tradisi, rempah, bahan pangan lokal, serta warisan budaya yang layak terus diperkenalkan ke dunia.

Ketua Umum IGC, Ria Musiawan, mengatakan bahwa perjalanan enam tahun IGC dipenuhi proses, pembelajaran, dan kolaborasi dalam mengangkat gastronomi Indonesia sebagai bagian penting identitas budaya bangsa. IGC juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, UMKM, komunitas, media, hingga generasi muda.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, menyampaikan bahwa gastronomi Indonesia Timur memiliki potensi besar dalam mendukung pariwisata nasional melalui kekayaan tradisi, rempah, dan teknik pengolahan autentik. Menurutnya, pengalaman gastronomi kini menjadi salah satu faktor penting dalam menarik wisatawan dan memperkuat citra destinasi Indonesia di tingkat global.

Dalam perayaan tersebut, IGC juga memberikan penghargaan kepada Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale, pendiri Alenia Papua Coffee & Kitchen, atas kontribusinya memperkenalkan produk asli Papua dan mendukung UMKM lokal. Penghargaan juga diberikan kepada Lewi Cuaca, pendiri Lewi’s Organic, yang aktif memberdayakan petani di Nusa Tenggara Timur.

Perayaan HUT ke-6 IGC turut menghadirkan sajian khas Indonesia Timur seperti Papeda dan Ikan Kuah Kuning Papua, Uta Dada dari Sulawesi Tengah, Daging Tinoransak Sulawesi Utara, hingga Gohu Ikan dari Maluku Utara. Beragam kudapan tradisional seperti Kue Lontar Papua, Klapertaart Manado, dan Es Palu Butung Makassar juga disajikan dalam acara tersebut.

Sebagai simbol perayaan, IGC mengangkat Tumpeng Dada khas Ternate dan Tumpeng Nasi Kuning Gorontalo yang melambangkan kemuliaan, kemakmuran, dan kekayaan budaya masyarakat Indonesia Timur.

Indonesian Gastronomy Community (IGC) merupakan komunitas non-profit pecinta kuliner Indonesia yang berfokus pada pelestarian makanan dan minuman Nusantara, sekaligus memperkuat makna Indonesia melalui kekayaan gastronominya.