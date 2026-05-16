JAKARTA - Petani memanen padi jenis Inpari 32 di Kampung Tematik Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2026).

Perum Bulog melaporkan realisasi penyerapan gabah dan beras nasional mencapai 1,7 juta ton pada periode Januari hingga awal April 2026. Capaian tersebut menunjukkan percepatan dibandingkan tahun sebelumnya, ketika angka serupa baru tercapai pada akhir April 2025.

Percepatan penyerapan ini memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika pasar global. Tren panen yang positif juga mendorong optimisme terhadap pencapaian target penyerapan sebesar 4 juta ton pada awal Juni 2026.