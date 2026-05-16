Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Kegiatan tersebut menjadi RAPIMKOTA terakhir dalam masa bakti kepengurusan 2021?2026 sekaligus forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Kegiatan tersebut menjadi RAPIMKOTA terakhir dalam masa bakti kepengurusan 2021?2026 sekaligus forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Kegiatan tersebut menjadi RAPIMKOTA terakhir dalam masa bakti kepengurusan 2021?2026 sekaligus forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ketua KADIN Kota Jakarta Timur Anta Ginting bersama Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto menghadiri Rapat Pimpinan Kota (RAPIMKOTA) V tahun 2026 di Luxury Inn Orion Hotel, Rawamangun Jakarta Timur, (12 Mei 2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Kegiatan tersebut menjadi RAPIMKOTA terakhir dalam masa bakti kepengurusan 2021?2026 sekaligus forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

KADIN Jakarta Timur Dorong Pengusaha Lokal Jadi Pilar Penggerak Ekonomi Daerah

Sabtu 16 Mei 2026 16:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua KADIN Kota Jakarta Timur Anta Ginting bersama Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto menghadiri Rapat Pimpinan Kota (RAPIMKOTA) V tahun 2026 di Luxury Inn Orion Hotel, Rawamangun Jakarta Timur, (12 Mei 2026).

 
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Jakarta Timur menggelar Rapat Pimpinan Kota (RAPIMKOTA) V Tahun 2026 di Jakarta Timur, pada 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi RAPIMKOTA terakhir dalam masa bakti kepengurusan 2021–2026 sekaligus forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi.
 
Ketua KADIN Kota Jakarta Timur Anta Ginting menegaskan pentingnya pengusaha lokal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. RAPIMKOTA tahun ini mengusung tema “Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Penggerak Ekonomi Jakarta Timur” dengan fokus memperkuat sinergi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
 
Menurut Anta, kekuatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Karena itu, RAPIMKOTA dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antaranggota, mengevaluasi program kerja, serta menyusun langkah konkret yang berdampak langsung bagi dunia usaha di Jakarta Timur.
 
KADIN harus hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga sebagai rumah kolaborasi dunia usaha serta menjadi jembatan antara pengusaha, pemerintah, dan seluruh stakeholder ekonomi daerah, ujar Anta dalam sambutannya.
 
Forum tahunan tersebut juga dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar KADIN untuk memperkuat sinkronisasi program antarjajaran organisasi dan mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam penutupan acara, Anta Ginting berharap RAPIMKOTA V Tahun 2026 mampu menghasilkan program kerja yang realistis, adaptif, dan memperkuat soliditas pelaku usaha lokal di Jakarta Timur.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Sarasehan Nasional BI: Mendorong Inovasi Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah
KADIN Jakarta Timur Dorong Pengusaha Lokal Jadi Pilar Penggerak Ekonomi Daerah
Gotong Royong Kemanusiaan, YSKA dan KADIN Jakarta Timur Kirim Logistik ke Sumatera
Sandiaga Uno Ajak Pelaku Ekraf Lakukan 3 Jurus Jitu Bangkitkan Ekonomi Daerah
Kepengurusan Kadin Jakarta Timur Resmi Dikukuhkan
Anta Ginting Resmi Pimpin Kadin Jakarta Timur