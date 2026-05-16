JAKARTA - Ketua KADIN Kota Jakarta Timur Anta Ginting bersama Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto menghadiri Rapat Pimpinan Kota (RAPIMKOTA) V tahun 2026 di Luxury Inn Orion Hotel, Rawamangun Jakarta Timur, (12 Mei 2026).

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Jakarta Timur menggelar Rapat Pimpinan Kota (RAPIMKOTA) V Tahun 2026 di Jakarta Timur, pada 12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi RAPIMKOTA terakhir dalam masa bakti kepengurusan 2021–2026 sekaligus forum evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi.

Ketua KADIN Kota Jakarta Timur Anta Ginting menegaskan pentingnya pengusaha lokal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. RAPIMKOTA tahun ini mengusung tema “Pengusaha Lokal Sebagai Pilar Penggerak Ekonomi Jakarta Timur” dengan fokus memperkuat sinergi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Menurut Anta, kekuatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Karena itu, RAPIMKOTA dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antaranggota, mengevaluasi program kerja, serta menyusun langkah konkret yang berdampak langsung bagi dunia usaha di Jakarta Timur.

KADIN harus hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi juga sebagai rumah kolaborasi dunia usaha serta menjadi jembatan antara pengusaha, pemerintah, dan seluruh stakeholder ekonomi daerah, ujar Anta dalam sambutannya.

Forum tahunan tersebut juga dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar KADIN untuk memperkuat sinkronisasi program antarjajaran organisasi dan mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam penutupan acara, Anta Ginting berharap RAPIMKOTA V Tahun 2026 mampu menghasilkan program kerja yang realistis, adaptif, dan memperkuat soliditas pelaku usaha lokal di Jakarta Timur.