JAKARTA - PT Sarihusada Generasi Mahardika meraih penghargaan Keselamatan Kerja Level Platinum dalam ajang WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 2026 atas komitmen perusahaan dalam menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara berkelanjutan di seluruh operasional perusahaan.

Penilaian dilakukan melalui pengukuran budaya keselamatan, verifikasi dokumen, serta Focus Group Discussion (FGD) secara independen dan profesional.

Factory Director Sarihusada East Factory Lastiani Amy Rosalina mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat bagi perusahaan untuk terus menjaga budaya keselamatan kerja di lingkungan operasional. “Di Sarihusada, keselamatan bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi telah menjadi bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Sarihusada menjalankan sejumlah program keselamatan kerja untuk mendukung keamanan operasional pabrik, antara lain Safety Trigger, Job Cycle Check (JCC), Leader Coaching on The Floor (LCOTF), hingga asesmen keselamatan seperti Hazard Area Classification (HAC), Machine Assessment Safety (MAS), dan Powered Industrial Vehicle Assessment (PIV).

WSO Indonesia menyebut budaya K3 yang kuat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan standar keselamatan kerja kelas dunia dan mendorong perusahaan penerima penghargaan menjadi contoh penerapan budaya keselamatan kerja di Indonesia.