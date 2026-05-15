Penjual memasarkan produk melalui siaran langsung di salah satu toko di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (15/5/2026).
BPS Ungkap Tren Belanja Online Meningkat pada Kuartal I-2026

Jum'at 15 Mei 2026 19:36 WIB
JAKARTA - Penjual memasarkan produk melalui siaran langsung di salah satu toko di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Jumat (15/5/2026).

 
Belanja masyarakat melalui platform digital terus menunjukkan tren positif pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce tumbuh 6,2 persen secara kuartalan pada kuartal I-2026.
 
Peningkatan tersebut didorong tingginya aktivitas konsumsi selama periode Ramadan hingga Idul Fitri, ketika masyarakat memanfaatkan platform digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari fesyen, makanan, hingga kebutuhan rumah tangga.
 
BPS juga mencatat platform digital kini menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbelanja dengan kontribusi mencapai 41 persen terhadap preferensi transaksi konsumen. Sektor e-retail dan marketplace menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut, terutama pada Maret 2026 yang mengalami lonjakan transaksi signifikan.
