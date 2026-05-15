Peserta mengikuti kegiatan olahraga Hyrox mendorong penerapan gaya hidup sehat di lingkungan kerja sekaligus memperkuat solidaritas antar karyawan.
Komunitas olahraga internal ini menjadi wadah bagi karyawan untuk menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan melalui kampanye Bodyvestment yang mengusung empat pilar utama, yakni aktif bergerak minimal 150 menit per minggu, pemenuhan nutrisi seimbang, istirahat cukup, dan suplementasi yang tepat.
Komunitas olahraga internal ini menjadi wadah bagi karyawan untuk menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan melalui kampanye Bodyvestment yang mengusung empat pilar utama, yakni aktif bergerak minimal 150 menit per minggu, pemenuhan nutrisi seimbang, istirahat cukup, dan suplementasi yang tepat.
HOME MULTIMEDIA Foto

Komunitas Olahraga Internal Hadirkan HYROX untuk Perkuat Solidaritas

Jum'at 15 Mei 2026 19:36 WIB
JAKARTA - Peserta mengikuti kegiatan olahraga Hyrox mendorong penerapan gaya hidup sehat di lingkungan kerja sekaligus memperkuat solidaritas antar karyawan.

 
PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) resmi membentuk PYFA Health Sports Community sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kerja. Komunitas olahraga internal ini menjadi wadah bagi karyawan untuk menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan melalui kampanye Bodyvestment yang mengusung empat pilar utama, yakni aktif bergerak minimal 150 menit per minggu, pemenuhan nutrisi seimbang, istirahat cukup, dan suplementasi yang tepat.
 
Peresmian komunitas tersebut diikuti lebih dari 100 Pyridians, mulai dari jajaran direksi hingga karyawan dari berbagai entitas PYFA. Dalam peluncurannya, PYFA menghadirkan olahraga HYROX sebagai aktivitas utama karena dinilai efektif meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan kebugaran tubuh secara menyeluruh.
 
Direktur PYFA, Antes Eko Prasetyo, mengatakan komunitas ini diharapkan menjadi sarana untuk mendorong aktivitas fisik sekaligus mempererat kebersamaan antar karyawan. Menurutnya, PYFA Health Sports Community tidak hanya mendukung produktivitas kerja, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis.
 
Sebagai pelengkap program, PYFA juga menghadirkan Sport Health Consultation berupa layanan konsultasi virtual bersama dokter yang berlangsung pada 6 Mei - 6 Juni 2026. Melalui layanan tersebut, karyawan dapat berkonsultasi mengenai stamina, kekuatan tubuh, pencegahan cedera, hingga panduan nutrisi dan suplementasi yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas olahraga mereka.
 
Pembentukan komunitas ini juga mencerminkan nilai kebersamaan, saling mendukung, dan pertumbuhan berkelanjutan di lingkungan kerja PYFA. Ke depan, PYFA Health Sports Community tidak hanya berfokus pada HYROX, tetapi juga akan menghadirkan berbagai pilihan olahraga hybrid lainnya guna memperluas partisipasi karyawan dalam menerapkan gaya hidup sehat.
Komunitas Olahraga Internal Hadirkan HYROX untuk Perkuat Solidaritas
