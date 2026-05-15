Momen Danrem 074/Warastratama Naik Motor Listrik Blusukan Cek Lokasi TMMD Kodim Sragen

Jum'at 15 Mei 2026 19:36 WIB
Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama Kolonel Inf Muhammad Arry Yudistira blusukan ke lokasi Program TMMD Reguler ke-128 Kodim Sragen dengan menggunakan sepeda motor listrik, Jumat (15/5/2026). Kehadiran Danrem di lokasi TMMD menjadi perhatian warga sekaligus memberikan semangat baru bagi anggota Satgas dan masyarakat yang sedang bergotong royong menyelesaikan pembangunan.
 
Danrem tampak didampingi oleh Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Dindin Rohidin dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Dengan menyusuri jalan beton hasil pembangunan TMMD menggunakan kendaraan ramah lingkungan, Danrem melihat secara langsung progres pekerjaan fisik yang meliputi pembangunan jalan, talud, dan berbagai fasilitas untuk masyarakat desa.
 
Danrem menegaskan komitmennya bahwa program TMMD bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. “TMMD adalah bentuk nyata kepedulian TNI bersama pemerintah daerah dalam membantu percepatan pembangunan di pedesaan. Semangat gotong royong harus terus dipelihara demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
 
Penggunaan sepeda motor listrik dalam peninjauan tersebut juga menjadi simbol dukungan terhadap teknologi ramah lingkungan sekaligus menunjukkan kedekatan pimpinan TNI dengan prajurit di lapangan. Sementara itu, masyarakat setempat menyambut hangat kedatangan rombongan Danrem. Warga merasa bangga dan termotivasi karena pembangunan di desanya mendapat perhatian langsung dari pimpinan TNI dan pemerintah daerah.
