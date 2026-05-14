JAKARTA - Perajin menyelesaikan pembuatan batik tulis di Batik Betawi Hub, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2026).

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program Sentra Pengembangan Batik Betawi (Babe) Hub sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku UMKM batik di Ibu Kota.

Program Babe Hub mencakup pelatihan, edukasi, penyediaan lokasi membatik hingga pemasaran hasil produksi yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pengetahuan dasar membatik tulis mulai dari membuat pola gambar, menggunakan canting, teknik pewarnaan, mencolet hingga proses perebusan kain.

Corak batik yang dipelajari identik dengan budaya khas Betawi seperti motif ondel-ondel, ikon budaya Jakarta yang menjadi ciri utama batik Betawi.