Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Perajin menyelesaikan pembuatan batik tulis di Batik Betawi Hub, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program Sentra Pengembangan Batik Betawi (Babe) Hub sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku UMKM batik di Ibu Kota.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Perajin menyelesaikan pembuatan batik tulis di Batik Betawi Hub, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program Sentra Pengembangan Batik Betawi (Babe) Hub sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku UMKM batik di Ibu Kota.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Perajin menyelesaikan pembuatan batik tulis di Batik Betawi Hub, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Mengunjungi Sentra Batik Betawi di Ciracas

Kamis 14 Mei 2026 17:21 WIB
A
A
A

JAKARTA - Perajin menyelesaikan pembuatan batik tulis di Batik Betawi Hub, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (14/5/2026).

 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menghadirkan program Sentra Pengembangan Batik Betawi (Babe) Hub sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku UMKM batik di Ibu Kota.
 
Program Babe Hub mencakup pelatihan, edukasi, penyediaan lokasi membatik hingga pemasaran hasil produksi yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.
 
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pengetahuan dasar membatik tulis mulai dari membuat pola gambar, menggunakan canting, teknik pewarnaan, mencolet hingga proses perebusan kain.
 
Corak batik yang dipelajari identik dengan budaya khas Betawi seperti motif ondel-ondel, ikon budaya Jakarta yang menjadi ciri utama batik Betawi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Produksi Batik Betawi Meningkat di Bulan Ramadhan
Mengunjungi Sentra Batik Betawi di Ciracas
Jakpreneur Fashion Week Hadirkan Koleksi Batik Betawi