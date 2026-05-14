JAKARTA - Tiga nasabah pelaku usaha ultra mikro binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berfoto bersama usai mengikuti pendampingan usaha di wilayah binaan, belum lama ini. Melalui pendampingan intensif dan pertemuan kelompok rutin, PNM terus memperkuat pemberdayaan perempuan prasejahtera agar semakin mandiri dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program pemberdayaan ini telah menjangkau sekitar 22,9 juta pengusaha ultra mikro di berbagai daerah Indonesia.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperkuat pemberdayaan perempuan prasejahtera melalui pendampingan usaha yang dilakukan langsung hingga ke tingkat akar rumput. Tidak hanya menyediakan pembiayaan tanpa agunan, PNM juga menghadirkan ruang belajar dan pendampingan berkelanjutan bagi jutaan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia.

Pendampingan dilakukan oleh puluhan ribu Account Officer (AO) yang rutin turun ke lapangan menemui nasabah di lingkungan tempat tinggal mereka. Kehadiran AO tidak sekadar menyalurkan modal, tetapi juga mendampingi proses tumbuhnya keberanian, disiplin usaha, dan kemandirian ekonomi keluarga.

Melalui pertemuan kelompok mingguan, nasabah dibekali pemahaman tentang pengelolaan usaha, tanggung jawab keuangan, hingga penguatan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha ultra mikro.

Hingga kini, PNM telah hadir di hampir seluruh provinsi melalui 3.655 kantor layanan dan menjangkau sekitar 22,9 juta pengusaha ultra mikro dari Sabang hingga Merauke.

PNM menilai layanan keuangan bagi masyarakat prasejahtera tidak cukup hanya melalui penyaluran modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan intensif agar pembiayaan dapat berjalan aman, produktif, dan memberikan dampak sosial nyata.

Karena itu, layanan PNM turut mencakup edukasi sederhana terkait pengelolaan usaha, penguatan kelompok usaha perempuan, serta kunjungan rutin AO guna memastikan usaha nasabah berkembang secara bertanggung jawab.

Melalui pendekatan pemberdayaan yang konsisten, PNM terus mendorong terciptanya layanan keuangan yang inklusif sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga prasejahtera di berbagai daerah Indonesia.

Mengusung tagar #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, program ini menjadi kelanjutan dari inisiatif #CariTauLangkahBaru untuk memperluas dampak pemberdayaan dan membina nasabah unggulan agar semakin berkembang.