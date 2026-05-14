JAKARTA - Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas di kawasan Jakarta Timur, Kamis (14/5/2026).

KAI mencatat jumlah pengguna LRT Jabodebek pada April 2026 mencapai 2.912.092 pengguna atau meningkat sekitar 16 persen dibanding Maret 2026 dan naik sekitar 40 persen dibanding April tahun lalu.

Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap transportasi publik modern yang dinilai mampu memberikan kepastian waktu perjalanan di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan.