JAKARTA - Penyanyi Afgan, Promotor sekaligus CEO & Founder Seven Star Production Dolly Sartika, dan komposer Erwin Gutawa mengumumkan rencana konser tunggal terbaru bertajuk Afgan Retrospektif: The Concert dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/5/2026). Konser yang akan digelar pada 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center tersebut akan menghadirkan kolaborasi Afgan bersama Erwin Gutawa dalam konsep grand symphonic universe, sebagai selebrasi 18 tahun perjalanan karier Afgan melalui perpaduan musik, visual, dan cerita. Dipromotori Seven Star Production, konser ini turut didukung puluhan pemain orkestra serta paduan suara Paragita dan diharapkan menjadi penampilan paling berkesan dalam perjalanan karya Afgan.