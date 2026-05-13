JAKARTA - Pencari kerja antre untuk mendaftar pekerjaan di salah satu minimarket di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,68% atau lebih rendah 0,08 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jumlah penduduk bekerja juga meningkat menjadi 147,67 juta orang atau bertambah 1,896 juta orang secara tahunan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja dengan menyerap 42,49 juta pekerja atau sekitar 28,78% dari total pekerja nasional.

Di sisi lain, jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 tercatat mencapai 154,91 juta orang, naik 1,862 juta orang dibandingkan Februari 2025. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun tipis 0,04 poin persentase menjadi 70,56%.