JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menjalin kerja sama dengan PT Mutuagung Lestari Tbk untuk memperkuat layanan Testing, Inspection, Certification, and Consultation (TICC). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Kantor Pusat BKI, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah awal kedua perusahaan dalam mengembangkan layanan pengujian, inspeksi, sertifikasi, konsultasi, hingga dukungan tenaga profesional sesuai kebutuhan industri.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya BKI, R. Agus Doddy Dwi Sagita, mengatakan sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapabilitas kedua perusahaan di tengah perkembangan industri yang semakin dinamis. Menurutnya, BKI sebagai BUMN di bidang TICCS terus berupaya memperluas kontribusi terhadap pembangunan industri nasional, termasuk melalui pengembangan layanan testing, inspection, certification, consultation, dukungan teknis dan SDM, hingga kolaborasi proyek strategis berbasis keberlanjutan dan program pemerintah.

Melalui kerja sama ini, BKI dan PT Mutuagung Lestari Tbk diharapkan dapat menghadirkan layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang lebih terintegrasi guna mendukung kebutuhan industri nasional secara berkelanjutan.