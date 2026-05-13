Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman, melihat industri tanaman terus berkembang dan memiliki potensi besar di Indonesia.
Koleksi tanaman langka memenuhi area peluncuran Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2026 di Depok, Jawa Barat.
Memasuki tahun kelima, pameran garapan Dyandra Event Solutions tersebut hadir dengan konsep lebih interaktif dan nyaman. Tema United by Nature juga mempertemukan komunitas tanaman, breeder, hingga landscape designer dari berbagai negara.
FLOII Expo 2026 Tawarkan Pengalaman Baru Berburu Tanaman Hias Premium

Rabu 13 Mei 2026 19:47 WIB
DEPOK - Koleksi tanaman langka memenuhi area peluncuran Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2026 di Depok, Jawa Barat. Para kolektor tampak teliti memperhatikan corak daun dan tanaman tropis premium lainnya. Acara yang berlangsung di The Waterfall Resto by Godongijo itu menjadi pembuka menuju pameran internasional September mendatang. FLOII Expo 2026 akan digelar 17-20 September 2026 di Hall 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang. Memasuki tahun kelima, pameran garapan Dyandra Event Solutions tersebut hadir dengan konsep lebih interaktif dan nyaman. Tema United by Nature juga mempertemukan komunitas tanaman, breeder, hingga landscape designer dari berbagai negara.
 
Berbeda dari bazar tanaman konvensional, FLOII Expo 2026 menghadirkan area pameran tertutup dengan fasilitas bertaraf internasional. Pengunjung nantinya dapat berburu tanaman premium sambil berdiskusi langsung bersama pelaku industri dan komunitas tanaman hias. Selain itu, berbagai program edukasi, workshop, kontes, hingga lelang tanaman turut disiapkan sepanjang acara berlangsung. President Director Dyandra Event Solutions, Michael Bayu Sumarijanto, mengatakan, FLOII terus berkembang menjadi ruang kolaborasi industri tanaman nasional. FLOII membuka peluang kolaborasi dan bisnis baru, ujarnya. 
 
Direktur Tindakan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, Abdul Rahman, melihat industri tanaman terus berkembang dan memiliki potensi besar di Indonesia. Baik dari sisi ekonomi maupun dalam mendukung kualitas lingkungan, keberlanjutan, dan gaya hidup masyarakat yang semakin dekat dengan alam, katanya.  Sementara itu, anthurium diprediksi kembali menjadi salah satu tanaman paling diburu para kolektor selama FLOII Expo 2026. Ketua Umum Indonesian Aroid Society, Anjasmara Prasetya, menilai tanaman tersebut memiliki nilai eksklusif tinggi. Anthurium sulit dikultur jaringan sehingga peminatnya terus banyak, kata model dan actor senior itu. 
