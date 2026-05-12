Festival tahunan Pesta Bebas Berselancar (PBB) persembahan Memorise Fun Club resmi menggelar konferensi pers PBB ’26 bertema Selamat Datang Kembali di Konco Lawas Hitz, Bogor, Rabu (7/5/2026). Tema tersebut menjadi ajakan bagi publik untuk kembali ke musik, panggung, dan ruang kebersamaan yang dirindukan.

PBB 2026 akan berlangsung selama dua hari pada 20 - 21 Juni 2026 di Gelora Pakansari, Bogor. Tahun ini, festival menghadirkan 24 line up serta sejumlah penampilan spesial, di antaranya kolaborasi Senandung Penghujung Senja dari Parade Hujan, Danilla, dan Endah n Rhesa, The Panturas Set Jepun bersama Tarawangsa Wellas, kolaborasi Skandal x Swellow, hingga penampilan spesial kembalinya Seringai setelah hiatus.

CEO Memorise Fun Club, Aditya Muhammad mengatakan, PBB ingin menjadi ruang berkumpul bagi penonton, musisi, komunitas, dan seluruh ekosistem kreatif.

Selain menghadirkan konser musik, PBB ’26 juga melibatkan berbagai komunitas lokal melalui area komunitas Tengkulak Kalcer yang dikelola Surau Creative. Area ini akan menampilkan pertunjukan lintas disiplin seperti musik tradisional, tari kontemporer, teater, hingga fire dance.

Sebanyak 24 musisi dan grup musik dijadwalkan tampil, di antaranya Tulus, Nadin Amizah, Hindia, .Feast, Reality Club, The Adams, Ayu Ting Ting, hingga Sal Priadi.

Melalui konsep Selamat Datang Kembali, PBB 2026 ingin menghadirkan festival sebagai ruang pulang bagi musik, komunitas, dan kolaborasi kreatif di Bogor.