JAKARTA - Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 115 poin ke level Rp17.529 per dolar AS pada perdagangan hari ini Selasa (12/5).

Pelemahan rupiah dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama terkait konflik di Timur Tengah, serta kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi domestik dan potensi penurunan bobot Indonesia dalam indeks global MSCI.