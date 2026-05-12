JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung progres proyek MRT Jakarta Fase 2A lintas utara-selatan pada Selasa (12/5/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi merupakan prioritas pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat perkotaan yang lebih baik.

Wapres Gibran menyampaikan, pembangunan MRT Fase 2A menunjukkan progres yang sangat positif. Berdasarkan laporan yang diterima, progres konstruksi saat ini telah mencapai 59 persen.

