JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Chief Executive Officer Lippo Malls Indonesia Henry Riady (kiri) mencoba minuman Xing Fu Tang usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Nutri-Level di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjalin kolaborasi bersama PT Lippo Malls Indonesia (LMI), Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Siloam International Hospitals dalam mendukung sosialisasi kebijakan pencantuman label nutrisi Nutri-Level pada produk minuman di Indonesia dan pada pangan olahan siap saji, dan kolaborasi ini menjadi langkah nyata lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, institusi pendidikan, dan layanan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang lebih bijak dan seimbang.