Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan sambutan usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Nutri-Level di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbinxang dengan Chief Executive Officer at PT Siloam International Hospitals Tbk Caroline Riady (tengah) disela-sela penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Nutri-Level di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Chief Executive Officer Lippo Malls Indonesia Henry Riady (kiri) mencoba minuman Xing Fu Tang usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Nutri-Level di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Kolaborasi ini menjadi langkah nyata lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, institusi pendidikan, dan layanan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang lebih bijak dan seimbang.
Kemenkes Kolaborasi Sosialisasikan Kebijakan Nutri-Level di Indonesia

Selasa 12 Mei 2026 21:19 WIB
JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) bersama Chief Executive Officer Lippo Malls Indonesia Henry Riady (kiri) mencoba minuman Xing Fu Tang usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Nutri-Level di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjalin kolaborasi bersama PT Lippo Malls Indonesia (LMI), Universitas Pelita Harapan (UPH), dan Siloam International Hospitals dalam mendukung sosialisasi kebijakan pencantuman label nutrisi Nutri-Level pada produk minuman di Indonesia dan pada pangan olahan siap saji, dan kolaborasi ini menjadi langkah nyata lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, institusi pendidikan, dan layanan kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang lebih bijak dan seimbang. 

