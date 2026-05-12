Diskusi interaktif Naya dan Talkernya menjadi ruang berbagi inspirasi dan harapan agar setiap anak autis non-verbal memiliki kesempatan untuk didengar dan dipahami.
Momen foto bersama para narasumber, komunitas, dan kolaborator usai peluncuran Gerakan Setiap Anak Punya Suara sebagai wujud kebersamaan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi anak autis non-verbal.
Antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab mengenai pentingnya pemahaman serta dukungan lingkungan bagi anak autis non-verbal.
Momen penyerahan simbolis buku Naya dan Talkernya dari PT Karya Citra Nusantara (KCN) kepada Rumah Autis Depok sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Setiap Anak Punya Suara. KCN telah lama menjalin sinergi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bersama Rumah Autis Depok dalam mendukung edukasi dan pengembangan potensi anak autis non-verbal.
KCN turut hadir dalam seremoni peluncuran Gerakan Setiap Anak Punya Suara sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya ruang yang lebih ramah dan inklusif bagi anak autis non-verbal.
Antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab mengenai pentingnya pemahaman serta dukungan lingkungan bagi anak autis non-verbal.
KCN Perkuat Komitmen Inklusi melalui Gerakan Setiap Anak Punya Suara

Selasa 12 Mei 2026 21:11 WIB
JAKARTA - Peluncuran buku Naya dan Talkernya di Gramedia Matraman, Jakarta, tanggal 10 Mei 2026,  menjadi momentum diperkenalkannya Gerakan Setiap Anak Punya Suara, sebuah inisiatif untuk mendorong pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak autis non-verbal. Melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk PT Karya Citra Nusantara (KCN) melalui program CSR-nya, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, suportif, dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus. 

