JAKARTA - Peluncuran buku Naya dan Talkernya di Gramedia Matraman, Jakarta, tanggal 10 Mei 2026, menjadi momentum diperkenalkannya Gerakan Setiap Anak Punya Suara, sebuah inisiatif untuk mendorong pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak autis non-verbal. Melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk PT Karya Citra Nusantara (KCN) melalui program CSR-nya, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, suportif, dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus.