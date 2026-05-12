JAKARTA - Petugas menjelaskan teknologi pengelolaan limbah kepada pengunjung saat dipamerkan The 2nd Indonesia-Japan Environment Week di Jakarta, Senin (11/5/2026).

PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) menampilkan teknologi pengelolaan limbah terpadu dalam ajang The 2nd Indonesia-Japan Environment Week di Jakarta. Melalui fasilitas Comprehensive Waste Management Facility, PPLI memperkenalkan berbagai teknologi pengelolaan limbah berstandar global untuk mendukung kebutuhan industri di Indonesia.

Direktur Operasional PPLI, Tetsuya Yumoto mengatakan, PPLI menyediakan layanan pengelolaan limbah terintegrasi mulai dari pengemasan, pengangkutan, pengolahan kimia dan fisika, hingga pembuangan akhir di landfill berstandar internasional.

Dengan mengadopsi teknologi dan pengalaman DOWA Group, PPLI juga mendorong konsep ekonomi sirkular melalui program resource recovery, yakni memanfaatkan kembali material bernilai dari limbah industri sebagai bahan baku alternatif maupun sumber energi terbarukan.

Salah satu fasilitas unggulan yang diperkenalkan adalah fasilitas pengolahan limbah PCBs di Gunung Putri, Bogor, yang disebut sebagai satu-satunya di Indonesia. Fasilitas tersebut dibangun melalui kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan United Nations Industrial Development Organization untuk mendukung target Indonesia bebas PCBs pada 2028 sesuai Konvensi Stockholm.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Urusan Lingkungan Global Jepang, Doi Kentaro menegaskan komitmen Jepang memperkuat kerja sama lingkungan dengan Indonesia melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM), termasuk di sektor efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi tanah, dan tata guna lahan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-Japan Environment Week, Doi Kentaro juga mengunjungi fasilitas PPLI di Gunung Putri, Bogor, sebagai simbol penguatan kolaborasi Indonesia dan Jepang dalam pengembangan industri berkelanjutan dan teknologi lingkungan.