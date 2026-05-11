JAKARTA – Sejumlah mangkuk tom yum tersaji hangat di atas meja kayu panjang. Rasa pedasnya muncul perlahan dengan sentuhan creamy yang terasa ringan. Tidak jauh berbeda, gelato kembang tahu menghadirkan tekstur lembut tanpa rasa terlalu pekat. Di sisi lain ruangan, mapo tofu disajikan dengan karakter gurih lebih bersahabat. Deretan menu tersebut menunjukkan terobosan eksplorasi penggunaan susu kedelai dalam lanskap kuliner modern.

Eksplorasi itu diperkenalkan melalui sejumlah kolaborasi bersama pelaku kuliner di Jakarta, Jumat (8/5/2026). V-Soy, brand susu kedelai asal Thailand, mencoba mendekatkan konsep plant-based dengan gaya hidup modern. Salah satu kreasi hadir bersama Inori Gelato Shop dan Chef Ronald Prasanto. Mereka meracik gelato kembang tahu serta multigrain memakai bahan dasar susu kedelai. Hasil akhirnya terasa ringan, namun tetap memiliki karakter rasa yang cukup kuat. Selain itu, teksturnya menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan gelato berbasis dairy konvensional.

Perjalanan rasa kemudian berlanjut di restoran Thai fusion SCI Prikphun Manow, Jakarta. Chef Philip mengolah menu tom yum soy memakai karakter khas susu kedelai. Perpaduan rasa asam, gurih, dan pedas Thailand tetap terasa cukup dominan. Namun, sensasi creamy dari susu kedelai membuat rasanya lebih lembut ketika dinikmati. Sementara itu, Chef Reko Ahmad menghadirkan mapo tofu versi lebih ringan di Omakase Shoumise. Meski demikian, karakter umami khas hidangan Sichuan tetap dipertahankan dalam sajian tersebut.

Bersamaan dengan agenda tersebut, V-Soy memperkenalkan desain baru kemasannya untuk pasar Indonesia. Tampilannya kini dibuat lebih minimalis dan segar. PT Sukanda Djaya mendistribusikan produk tersebut selama 16 tahun terakhir di Indonesia. “Kami ingin plant-based terasa dekat dengan keseharian,” kata Brand Manager V-Soy Indonesia, Evlin Wangsadirja. Aktris sekaligus model Sigi Wimala ditunjuk menjadi Brand Ambassador di Indonesia.