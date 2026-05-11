JAKARTA - Petugas melakukan uji coba fasilitas pengolahan sampah di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Fasilitas pengolahan sampah organik mulai dioperasikan di Pasar Kramat setelah kawasan tersebut sempat mengalami penumpukan sampah akibat terganggunya operasional armada pengangkut.

Melalui fasilitas ini, sekitar 190 kilogram sampah organik dapat diolah setiap hari dan menghasilkan sekitar 19 kilogram produk olahan yang dimanfaatkan sebagai pupuk cair maupun bubuk untuk tanaman.

Pemprov DKI Jakarta berharap uji coba pengolahan ini dapat membuat penanganan sampah pasar lebih efektif sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem pengangkutan konvensional.