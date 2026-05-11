JAKARTA - Peserta mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka Hari Palang Merah Internasional di Jakarta, Senin (11/5/2026). Kegiatan yang digelar Cermati Fintech Group bekerja sama dengan Komunitas Sahabat Donor Darah dan Palang Merah Indonesia Sukabumi ini merupakan bagian dari aksi kemanusiaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah nasional.

Kegiatan donor darah tersebut melibatkan berbagai entitas dalam ekosistem perusahaan, di antaranya Cermati, Cermati Protect, Cermati Invest, Indodana Finance, dan Indodana Fintech. Selain diikuti karyawan internal, para pekerja di lingkungan perkantoran juga diajak berpartisipasi sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap kebutuhan medis masyarakat.

Melalui kolaborasi lintas sektor bersama KSDD dan PMI Sukabumi, darah yang terkumpul diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong tumbuhnya kebiasaan donor darah rutin di tengah masyarakat.