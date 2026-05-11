Melalui Vinski Tower, Prof. Deby menghadirkan pusat layanan kesehatan modern dengan fasilitas laboratorium stem cell, bank stem cell, dan layanan anti-aging terpadu.
HOME MULTIMEDIA Foto

Tokoh Nasional Percayakan Terapi Stem Cell kepada Prof. Deby Vinski

Senin 11 Mei 2026 21:45 WIB
JAKARTA - Tren regenerative medicine atau terapi stem cell di Indonesia terus berkembang. Jika sebelumnya banyak pejabat dan pengusaha memilih perawatan kesehatan di luar negeri, kini sejumlah tokoh nasional justru mempercayakan terapi stem cell di Jakarta.
 
Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap layanan regenerative medicine dalam negeri yang dinilai mampu bersaing dengan negara maju. Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah Deby Vinski, Presiden World Council of Stem Cell.
 
Melalui Vinski Tower, Prof. Deby menghadirkan pusat layanan kesehatan modern dengan fasilitas laboratorium stem cell, bank stem cell, dan layanan anti-aging terpadu.
 
“Indonesia memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menghadirkan terapi stem cell berstandar global,” ujar Prof. Deby.
 
Stem cell merupakan terapi berbasis sel punca yang dikembangkan untuk membantu regenerasi jaringan tubuh, menjaga vitalitas, serta mendukung healthy aging atau penuaan sehat.
 
Sejumlah tokoh nasional yang disebut menggunakan layanan tersebut antara lain Jusuf Kalla, Mahfud MD, Surya Paloh, Guruh Soekarno Putra, serta Fadel Muhammad.
 
Prof. Deby bersama Guruh Soekarno Putra juga mendirikan Club 300, forum yang membahas masa depan kesehatan dan longevity berbasis inovasi regenerative medicine.
 
Pengamat menilai perkembangan ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan medical tourism dan industri bioteknologi Indonesia di masa depan.
