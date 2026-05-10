Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0725/Sragen terus memperkuat sasaran nonfisik melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Setelah sukses digelar di Desa Puro beberapa waktu lalu, kegiatan pelayanan Posyandu kini menyasar warga di Dukuh Plosorejo, Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Posyandu Srono Mulyo ini dihadiri langsung oleh personel Satgas TMMD Reguler 128 Kodim Sragen, Kepala Desa Guworejo Bapak Daru Sucondro, serta Ketua Posyandu, Suparti. Sekitar 68 balita di Dukuh Plosorejo mendapatkan pelayanan kesehatan menyeluruh. Pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan untuk memantau status gizi. Pemberian vitamin, obat cacing, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi serta literasi bagi orang tua mengenai pola asuh dan stimulasi tumbuh kembang anak guna mencegah stunting. Untuk pelayanan imunisasi dasar lengkap, terjadwal dilaksanakan setiap tanggal 17 di Pos Kesehatan Desa (PKD) setempat.

Ketua Posyandu Srono Mulyo, Suparti menekankan bahwa Posyandu saat ini tidak hanya berbicara soal kesehatan semata, melainkan mengacu pada 6 Pilar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Sosial, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) serta Bidang Perumahan Rakyat "Kehadiran TNI dalam program TMMD ini memberikan motivasi lebih bagi warga untuk rutin datang ke Posyandu. Kami berharap sinergi ini terus berlanjut demi menciptakan generasi Desa Guworejo yang sehat dan cerdas," ujar Suparti.

Dia mengapresiasi langkah Kodim 0725/Sragen yang memberikan perhatian pada sektor kesehatan. Selain Balita, layanan kesehatan bagi kelompok lain juga telah dijadwalkan secara rutin. "Untuk remaja dan usia produktif kurang lebih 30 orang serta lansia kurang lebih 60 orang. pelayanan dilakukan di hari yang berbeda. Khusus lansia, kami menyesuaikan dengan kearifan lokal yakni pada hari pasaran Sabtu Legi," jelasnya.