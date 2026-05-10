Bukit Peramun di Bangka Belitung dinobatkan sebagai Hutan Digital Pertama Berbasis Masyarakat di Indonesia oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada 2023 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi digital yang diterapkan dalam pengelolaan wisata.

PT Bank Central Asia Tbk melalui program Desa Bakti BCA terus memperkuat komitmennya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dan UMKM.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata, tetapi juga membangun kemandirian desa binaan dengan mengangkat karakteristik dan potensi lokal masing-masing wilayah.

Salah satu desa binaan yang berkembang adalah Bukit Peramun di Belitung. Sejak bergabung dalam program Desa Bakti BCA pada 2018, kawasan wisata alam ini menawarkan panorama hutan alami, batu granit khas Belitung, serta pemandangan Laut Cina Selatan dari ketinggian 129 meter di atas permukaan laut. Dikelola masyarakat melalui konsep community-based tourism, Bukit Peramun meraih penghargaan Hutan Digital Pertama Berbasis Masyarakat dari MURI pada 2023 dan Green Gold dalam Indonesian Sustainable Tourism Awards 2019.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Bukit Peramun juga terus meningkat. Pada 2025, wisatawan mancanegara tercatat mencapai 485 orang, naik dari 387 orang pada 2023. Sementara wisatawan domestik mencapai 1.648 orang sepanjang 2025, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 1.356 orang. Pengelola juga menghadirkan inovasi digital seperti virtual assistant berbasis Android dan virtual guide dua bahasa untuk meningkatkan pengalaman wisatawan.

Selain Bukit Peramun, Desa Wisata Kreatif Terong juga berkembang sebagai destinasi berbasis ekonomi kreatif dan edukasi. Kawasan bekas tambang timah yang direklamasi secara swadaya itu kini menawarkan berbagai aktivitas wisata, mulai dari wisata alam, memancing, hingga tradisi makan bedulang khas Belitung. Pada 2026, desa tersebut ditunjuk sebagai lokasi program Genera-Z Berbakti untuk mendorong inovasi dan pengembangan desa wisata berkelanjutan.