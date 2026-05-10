Siswi BINUS SCHOOL Serpong, Kalya, menorehkan prestasi membanggakan dengan diterima di tujuh universitas ternama dunia, yakni University College London (UCL), King' s College London, The University of Edinburgh, Kyoto University, The Hong Kong Polytechnic University, The University of Hong Kong, serta Universitas Indonesia.

Ketertarikan Kalya untuk melanjutkan studi ke luar negeri tumbuh sejak SMP saat melihat para senior menerima surat penerimaan kampus impian mereka. Motivasi tersebut semakin kuat setelah mengikuti program Immersion ke Inggris pada 2025 dan mengunjungi sejumlah universitas ternama secara langsung.

Di antara kampus yang menerima dirinya, UCL menjadi salah satu yang paling bergengsi karena konsisten masuk jajaran 10 besar universitas terbaik dunia. Sementara Kyoto University dikenal sebagai salah satu universitas riset terbaik di Asia.

Kalya telah menempuh pendidikan di BINUS SCHOOL Serpong sejak sekolah dasar hingga SMA. Perjalanan panjang tersebut membentuk dirinya menjadi pribadi yang aktif dan berani keluar dari zona nyaman. Ia mengaku mulai banyak mengikuti kegiatan sekolah sejak kelas 10 dan belajar melihat kegagalan sebagai proses pembelajaran.

Keberhasilan Kalya juga didukung program University Preparation BINUS SCHOOL Serpong yang membantu siswa menemukan universitas yang sesuai dengan potensi dan minat mereka.

Kepala Sekolah SMP/SMA BINUS SCHOOL Serpong, Corey Allison, mengatakan prestasi Kalya menunjukkan bahwa perpaduan antara kerja keras, dukungan sekolah, dan keberanian bermimpi besar dapat membuka jalan menuju universitas terbaik dunia.