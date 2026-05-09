BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Ketua Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengunjungi pameran Anugerah Pewarta Foto Indonesia (APFI) 2026 di Taman Siliwangi, Jumat (8/5/2026). Pameran ini menghadirkan deretan karya foto jurnalistik terbaik yang merekam berbagai momentum penting dari sejumlah daerah di Indonesia sepanjang setahun terakhir.

APFI 2026 kembali menjadi panggung apresiasi bagi para insan foto jurnalistik tanah air. Pada penyelenggaraan tahun ini, kompetisi diikuti 127 pewarta foto serta 27 peserta umum dari berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 23 karya foto tunggal dan 17 foto cerita dipilih untuk dipamerkan kepada masyarakat.

Rangkaian APFI ke-16 digelar di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan dihadiri kalangan media, fotografer, hingga masyarakat umum. Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2009, APFI terus menunjukkan perkembangan positif dengan meningkatnya jumlah karya yang masuk setiap tahun.

Pameran foto yang juga berlangsung di area terbuka Taman Siliwangi itu menarik perhatian ribuan pengunjung. Mereka tampak antusias menyaksikan berbagai dokumentasi visual yang menampilkan peristiwa sosial, budaya, olahraga, kemanusiaan, hingga dinamika kehidupan masyarakat dari sudut pandang para pewarta foto.

Ketua Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo mengatakan APFI diharapkan mampu menjadi wadah yang menjaga semangat kreativitas dan profesionalisme jurnalis foto di tengah perubahan industri media yang terus berkembang. Ia menegaskan, karya foto jurnalistik tetap memiliki peran penting sebagai medium informasi sekaligus catatan sejarah yang objektif bagi publik.