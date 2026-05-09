Universitas Pelita Harapan (UPH) mewisuda 4.469 lulusan dari jenjang doktor, magister, sarjana, hingga diploma dalam Wisuda Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang digelar pada 7–8 Mei 2026 di Auditorium Grand Chapel, Kampus UPH Lippo Village, Karawaci, Tangerang.

Mengusung tema “For I Know to Whom I Have Believed”, wisuda tahun ini menegaskan pentingnya iman, integritas, dan karakter selain pencapaian akademik.

Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., mengatakan para lulusan diutus untuk menjadi pemimpin yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Pendiri Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Dr. (H.C.) James T. Riady, turut berpesan agar para lulusan memiliki keyakinan yang kokoh dan kemampuan berpikir kritis di tengah perkembangan teknologi dan artificial intelligence (AI). Menurutnya, teknologi tidak dapat menggantikan hikmat dan karakter manusia.

Kepala LLDikti Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, juga menekankan pentingnya lulusan perguruan tinggi menghadirkan solusi nyata melalui riset, inovasi, kreativitas, dan kepemimpinan berintegritas.

Pada kesempatan tersebut, UPH juga menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang manajemen kepada Wallace Wiley atau Dr. Wally atas dedikasinya memajukan pendidikan di pedalaman Papua selama hampir lima dekade.

Melalui berbagai sekolah yang didirikannya di Papua, Dr. Wally dinilai berhasil membuka akses pendidikan bagi generasi muda di daerah terpencil. Penghargaan diserahkan langsung oleh Rektor UPH bersama Presiden UPH, Dr. Stephanie Riady.

Dalam orasinya, Dr. Wally menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk kasih karunia Tuhan dan hasil dukungan banyak pihak selama perjalanan pengabdiannya di Papua.

Wisuda UPH tahun ini juga diwarnai keberagaman lulusan dari berbagai latar belakang profesi, termasuk figur publik Mawar Eva de Jongh yang lulus dari Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Ilmu Komunikasi.

Selain itu, UPH turut memberikan penghargaan kepada lulusan berprestasi akademik dan non-akademik sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian mereka selama menempuh pendidikan.