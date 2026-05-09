Keselamatan pelayaran menjadi fokus utama dalam Sosialisasi Keselamatan Kapal Cepat Penumpang yang digelar di Batam baru-baru ini. Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, badan klasifikasi, dan pelaku usaha pelayaran untuk menyamakan standar keselamatan kapal cepat penumpang.

Acara ini dihadiri Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama jajaran regulator, PT BKI (Persero), dan pemangku kepentingan pelayaran lainnya. Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi dan penerapan standar keselamatan pelayaran.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Budi Permana, mengatakan kapal cepat memiliki risiko operasional lebih tinggi dibanding kapal konvensional sehingga memerlukan penerapan standar teknis khusus. “Sebagai badan klasifikasi nasional, BKI berperan memastikan kapal laik berlayar melalui proses klasifikasi dan sertifikasi sesuai standar keselamatan,” ujar Arief.

Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional, standar teknis klasifikasi, dan praktik operasional di lapangan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam proses sertifikasi kapal. Batam dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu pusat pelayaran kapal cepat internasional di Indonesia dengan rute padat menuju Singapura dan Malaysia.