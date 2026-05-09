Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, badan klasifikasi, dan pelaku usaha pelayaran untuk menyamakan standar keselamatan kapal cepat penumpang.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, badan klasifikasi, dan pelaku usaha pelayaran untuk menyamakan standar keselamatan kapal cepat penumpang.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, badan klasifikasi, dan pelaku usaha pelayaran untuk menyamakan standar keselamatan kapal cepat penumpang.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Harmonisasi Regulasi Dinilai Penting bagi Keselamatan Kapal Cepat

Sabtu 09 Mei 2026 19:21 WIB
A
A
A
Keselamatan pelayaran menjadi fokus utama dalam Sosialisasi Keselamatan Kapal Cepat Penumpang yang digelar di Batam baru-baru ini. Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, badan klasifikasi, dan pelaku usaha pelayaran untuk menyamakan standar keselamatan kapal cepat penumpang.
 
Acara ini dihadiri Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama jajaran regulator, PT BKI (Persero), dan pemangku kepentingan pelayaran lainnya. Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk memperkuat koordinasi dan penerapan standar keselamatan pelayaran.
 
Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi PT BKI (Persero), Arief Budi Permana, mengatakan kapal cepat memiliki risiko operasional lebih tinggi dibanding kapal konvensional sehingga memerlukan penerapan standar teknis khusus. “Sebagai badan klasifikasi nasional, BKI berperan memastikan kapal laik berlayar melalui proses klasifikasi dan sertifikasi sesuai standar keselamatan,” ujar Arief.
 
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional, standar teknis klasifikasi, dan praktik operasional di lapangan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam proses sertifikasi kapal. Batam dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu pusat pelayaran kapal cepat internasional di Indonesia dengan rute padat menuju Singapura dan Malaysia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado