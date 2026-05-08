JAKARTA - Tim Identifikasi Bareskrim Polri melakukan olah TKP kebakaran rumah di kediaman Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Penyelidikan dilakukan setelah insiden kebakaran yang menewaskan Haerul Saleh.

Sejumlah tim membawa koper untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan barang bukti guna mencari penyebab peristiwa itu.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Haerul Saleh diketahui tengah berada di lantai empat bangunan saat api mulai berkobar. Petugas masih mendalami rincian aktivitas korban sebelum kebakaran besar itu terjadi.