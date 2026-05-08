JAKARTA - Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melakukan pengecatan langit-langit area skatepark di kawasan Kolong Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/5/2026).

Penataan kawasan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik produktif bagi masyarakat.

Tak hanya menghadirkan skatepark, kawasan tersebut kini juga dilengkapi sasana tinju yang dalam waktu dekat akan diresmikan dan nantinya bisa digunakan warga sebagai sarana olahraga serta aktivitas positif masyarakat.