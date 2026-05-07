JAKARTA - Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu (kanan) menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II 2026 di Kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa kondisi stabilitas sektor keuangan tetap terjaga pada kuartal I/2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik masih menjadi faktor volatilitas pasar keuangan global. Faktor utamanya berasal dari lonjakan harga energi.