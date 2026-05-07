Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono saat memberikan sambutan dalam acara program Mba Maya yang berkolaborasi antara PNM dan MES dengan tema Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah di Jakarta , 6 Mei 2026 .
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Harian Pengurus Pusat MES mengapresiasi langkah PNM karena dinilai memberikan dampak positif bagi ibu-ibu prasejahtera di seluruh Indonesia.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Harian Pengurus Pusat MES mengapresiasi langkah PNM karena dinilai memberikan dampak positif bagi ibu-ibu prasejahtera di seluruh Indonesia.
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono saat memberikan sambutan dalam acara program Mba Maya yang berkolaborasi antara PNM dan MES dengan tema Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah di Jakarta , 6 Mei 2026 .
Menteri Koperasi Apresiasi Program Mba Maya untuk Perempuan Pelaku Usaha

Kamis 07 Mei 2026 22:26 WIB
JAKARTA - Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono saat memberikan sambutan dalam acara program Mba Maya yang berkolaborasi antara PNM dan MES dengan tema Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah di Jakarta , 6 Mei 2026 .

 
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berkolaborasi melalui program Mba Maya (Membina dan Memberdaya), yakni program pemberdayaan yang berfokus pada nasabah perempuan, khususnya ibu-ibu prasejahtera. Program ini menjadi bagian dari komitmen PNM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di Indonesia.
 
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, PNM terus berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui ekosistem syariah. Saat ini, sekitar 73 persen pembiayaan PNM telah berbasis syariah dan lebih dari 2.300 usaha nasabah telah difasilitasi sertifikasi halal.
 
Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang juga menjabat Ketua Harian Pengurus Pusat MES mengapresiasi langkah PNM karena dinilai memberikan dampak positif bagi ibu-ibu prasejahtera di seluruh Indonesia. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo untuk membangun dari desa dan dari bawah guna pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
 
Ferry juga menilai LPDB perlu mencontoh sistem Command Center milik PNM yang dinilai mampu menyajikan data secara dinamis sebagai bahan pengambilan kebijakan.
 
Acara tersebut diikuti lebih dari 30 ribu nasabah PNM secara hybrid, baik daring maupun luring. Pada kesempatan itu juga diresmikan program Mba Maya bertema Usaha Berkah Dalam Bingkai Ekonomi Syariah yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan usaha perempuan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
 
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana serta Pengurus MES Siti Ma’rifah sebagai narasumber.
 
Kolaborasi PNM dan MES diharapkan dapat memperluas dampak pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat peran ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini juga menjadi kelanjutan inisiatif tahun sebelumnya bertajuk #CariTauLangkahBaru untuk membina dan mengembangkan nasabah unggulan.
