Deputy Mall Director Lippo Mall Puri, Sanny Hartoyo, mengatakan program Golden Heart menjadi refleksi nilai integritas dan pelayanan yang dijunjung perusahaan.
Deputy Mall Director Lippo Mall Puri Sanny Hartoyo (kiri) berbincang dengan Petugas Penerima Penghargaan Golden Heart di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Deputy Mall Director Lippo Mall Puri Sanny Hartoyo (ketiga kiri) bersama Customer Service Manager Lippo Mall Puri Dewi Riyani (kedua kanan) berbincang dengan Petugas Penerima Penghargaan Golden Heart di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Deputy Mall Director Lippo Mall Puri, Sanny Hartoyo, mengatakan program Golden Heart menjadi refleksi nilai integritas dan pelayanan yang dijunjung perusahaan.
Apresiasi Kejujuran Frontliner untuk Tingkatkan Kepercayaan Pengunjungan

Kamis 07 Mei 2026 22:26 WIB
JAKARTA - Deputy Mall Director Lippo Mall Puri Sanny Hartoyo (kiri) berbincang dengan Petugas Penerima Penghargaan Golden Heart di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Penghargaan Golden Heart merupakan program tahunan dari Lippo Mall Puri yang menjadi wujud nyata apresiasi Lippo Mall Puri terhadap petugas frontliner yang terdiri dari Housekeeping, Security, Engineering, Valet dan juga parkir yang telah menunjukkan kejujuran dalam menjalankan tugasnya sehari-hari yang dilakukan. Dimana kejujuran dalam situasi seperti ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan pengalaman positif bagi setiap pengunjung. 

 
Penghargaan diberikan kepada petugas housekeeping, security, engineering, valet, hingga parkir yang mengembalikan barang milik pengunjung yang tertinggal di area mal. Tahun ini, tiga karyawan menerima penghargaan dengan total apresiasi lebih dari Rp13 juta atas tindakan terpuji mereka.
 
Deputy Mall Director Lippo Mall Puri, Sanny Hartoyo, mengatakan program Golden Heart menjadi refleksi nilai integritas dan pelayanan yang dijunjung perusahaan. “Kepercayaan pelanggan dibangun dari tindakan nyata, termasuk mengembalikan barang yang tertinggal,” ujarnya.
