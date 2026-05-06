JAKARTA - Warga memilih produk minyak goreng premium di sebuah minimarket kawasan Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Harga minyak goreng kemasan premium di Indonesia kembali menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan yang dirilis melalui berbagai pemantauan harga pangan, rata-rata harga minyak goreng premium nasional tercatat meningkat secara bertahap sejak April 2026. Hingga akhir April, harga rata-rata berada di kisaran Rp21.755 per liter, naik sekitar 2,3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Per hari ini, Selasa–Rabu awal Mei 2026, harga minyak goreng premium di pasar nasional terpantau masih berada di level tinggi. Data terbaru menunjukkan minyak goreng kemasan premium dijual sekitar Rp21.956 per liter pada 5 Mei 2026, sementara di pasar ritel modern bahkan bisa mencapai Rp24.700 per liter untuk merek tertentu. Kenaikan ini juga terlihat dari tren umum harga pangan, di mana minyak goreng termasuk komoditas yang mengalami penyesuaian harga seiring dinamika pasar.

Sejumlah faktor disebut memicu kenaikan harga, mulai dari fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO), distribusi, hingga biaya produksi. Meski demikian, pemerintah terus memantau pergerakan harga dan menyiapkan langkah stabilisasi, termasuk operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan. Secara umum, harga minyak goreng premium saat ini masih berada di kisaran Rp21.900 hingga Rp24.700 per liter, tergantung wilayah dan jenis merek.