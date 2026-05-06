JAKARTA - Suasana Halte Transjakarta Manggarai yang tutup di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Halte tersebut ditutup sementara mulai hari ini, imbas pembangunan proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

Selama penutupan berlangsung, pelanggan dapat mengakses layanan Transjakarta pada Halte Manggarai Temporer atau halte sementara 1 dan 2 yang tak jauh dari prasarana tersebut.

Penutupan halte dilakukan sejak pukul 05.00 WIB dan akan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan menyesuaikan progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B di kawasan tersebut.

Sejumlah rute seperti koridor 4, 4D, 6M hingga rute B25 tetap beroperasi normal dengan penyesuaian titik naik turun penumpang, serta petugas disiagakan untuk membantu pelanggan selama masa penyesuaian layanan.