JAKARTA - Sejumlah peserta dari pelaku UMKM melakukan demo masak dalam acara program Kolaborasa di Jakarta.

Win&Co Group (IDX: COCO) melalui brand cokelat Schoko kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di industri baking dan pastry melalui program Kolaborasa. Program edukatif ini dirancang untuk mendorong inovasi produk, peningkatan kualitas, dan daya saing pelaku usaha.

Digelar pada 29 April 2026 di Win&Co Experience Lab Jakarta, Kolaborasa diikuti puluhan peserta dari pelaku UMKM bakery, pemilik kafe, komunitas baking, hingga praktisi kuliner. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran teknis, tetapi juga ruang kolaborasi untuk bertukar insight, membaca tren pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha.

Direktur Utama Win&Co Group, Sugianto Soenario, menyampaikan bahwa Kolaborasa merupakan langkah strategis perusahaan dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih komprehensif. “Pertumbuhan industri tidak hanya ditopang kualitas bahan baku, tetapi juga transfer pengetahuan, inovasi, dan sinergi antar pelaku usaha,” ujarnya.

Berbeda dari workshop baking konvensional, Kolaborasa menghadirkan format interaktif. Peserta tidak hanya mempelajari resep, tetapi juga memahami formulasi bahan, teknik aplikasi, efisiensi biaya produksi, serta strategi pengembangan menu yang aplikatif untuk bisnis.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan, mulai dari sesi diskusi, praktik pembuatan produk, hingga konsultasi langsung dengan tim teknikal. Salah satu peserta, Agusti Virnawati, menilai program ini memberikan wawasan baru yang relevan bagi pengembangan usaha. “Kami tidak hanya belajar resep, tetapi juga memahami strategi agar produk lebih efisien dan memiliki nilai jual tinggi,” ungkapnya.

Melalui Kolaborasa, Win&Co Group menegaskan perannya sebagai mitra pertumbuhan UMKM dan industri kuliner nasional. Ke depan, program ini akan terus dikembangkan untuk mendorong inovasi, peningkatan kompetensi, serta memperkuat ekosistem industri baking yang lebih adaptif dan berdaya saing.