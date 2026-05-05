JAKARTA - Karyawan menghitung uang pecehan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Ayu Masagung, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tekanan pada penutupan perdagangan, Selasa (5/5/2026). Mata uang Garuda ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat, mencerminkan pergerakan pasar yang masih fluktuatif.

Berdasarkan data RTI Infokom hingga pukul 15.11 WIB, rupiah terkoreksi 0,14 persen ke posisi Rp17.409 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak dalam rentang Rp17.437 hingga Rp17.385 per dolar AS, menandakan dinamika yang cukup aktif di pasar valuta asing.