Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen, Lampaui Rata-rata G20

Selasa 05 Mei 2026 21:33 WIB
JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

 
Airlangga Hartarto menyampaikan kabar positif tentang kinerja ekonomi nasional. Ia menegaskan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mampu melampaui rata-rata negara-negara di kelompok G20.
 
Sepanjang awal tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen. Capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi domestik yang tetap kuat di tengah dinamika global, sekaligus menempatkan Indonesia dalam posisi yang kompetitif dibanding negara-negara ekonomi besar dunia.
