JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri), dan Juda Agung (kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 triliun dan belanja negara terserap Rp815 triliun, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB per 31 Maret 2026.