JAKARTA - Sejumlah anggota TNI AL memburu ikan sapu-sapu di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). Personel TNI AL dikerahkan untuk membasmi ikan invasif tersebut di kawasan Jakarta.

Ikan-ikan yang ditangkap akan ditimbang untuk didata, lalu dicacah pada bagian kepala untuk memastikan dalam kondisi mati sebelum bangkainya dikubur.

Hingga 4 Mei 2026, Pemprov DKI Jakarta telah menangkap 11,29 ton ikan sapu-sapu. Operasi ini tidak akan berhenti di Jakarta, mengingat aliran sungai yang saling terhubung.

Ikan sapu-sapu dikenal sebagai spesies invasif yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Ikan ini berkembang biak dengan cepat dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi, sehingga mendominasi habitat dan menggeser populasi ikan lokal. Selain itu, ikan sapu-sapu cenderung memakan telur ikan lain serta organisme dasar perairan, yang berdampak pada menurunnya keanekaragaman hayati di sungai maupun danau.

Tak hanya itu, keberadaan ikan sapu-sapu juga dapat merusak lingkungan fisik perairan. Kebiasaannya membuat lubang di tepian sungai berpotensi menyebabkan erosi dan mempercepat kerusakan tanggul. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan risiko banjir serta merugikan masyarakat di sekitar bantaran sungai. Oleh karena itu, upaya pengendalian secara masif dinilai penting untuk mencegah dampak yang lebih luas.