JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf (kedua kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Brian Yuliarto (kedua kanan), Plt Kepala Badan Informasi Geospasial Mohammad Arief Syafi i (kiri) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria (kanan) saat menghadiri Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). kegiatan ini menandai dimulainya sinergi lintas kementerian dalam menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa. Program tersebut mencakup pembangunan tanggul laut, penguatan ekosistem mangrove, serta penataan kawasan pesisir berkelanjutan guna melindungi lingkungan, masyarakat, dan aktivitas ekonomi nasional di kawasan Pantura.