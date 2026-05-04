Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf (kedua kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Brian Yuliarto (kedua kanan), Plt Kepala Badan Informasi Geospasial Mohammad Arief Syafii (kiri) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria (kanan) saat menghadiri Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
kegiatan ini menandai dimulainya sinergi lintas kementerian dalam menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa. Program tersebut mencakup pembangunan tanggul laut, penguatan ekosistem mangrove, serta penataan kawasan pesisir berkelanjutan guna melindungi lingkungan, masyarakat, dan aktivitas ekonomi nasional di kawasan Pantura.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Sinergi Lintas Kementerian Dimulai, Kick-Off Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Digelar

Senin 04 Mei 2026 21:59 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf (kedua kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Brian Yuliarto (kedua kanan), Plt Kepala Badan Informasi Geospasial Mohammad Arief Syafi i (kiri) dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria (kanan) saat menghadiri Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). kegiatan ini menandai dimulainya sinergi lintas kementerian dalam menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa. Program tersebut mencakup pembangunan tanggul laut, penguatan ekosistem mangrove, serta penataan kawasan pesisir berkelanjutan guna melindungi lingkungan, masyarakat, dan aktivitas ekonomi nasional di kawasan Pantura.
